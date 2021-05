Lavoro: Orlando e Bonetti ospiti a evento W20 su parità di genere, investire subito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La pandemia ha squadernato disparità che già conoscevamo, e le donne sono state le più esposte alla pandemia, anche da un punto di vista di carico lavorativo: rinunciare al proprio posto per prendersi cura dei propri figli è un'ingiustizia sociale ed una grave inefficienza di carattere economico”, ha detto Orlando, aggiungendo che la politica deve cambiare passo nei termini di welfare familiare. Il tema della parità di genere al centro dell'intervento della ministra Bonetti, che ha evidenziato come non sia solo un problema di equità, ma rappresenti "l'unico modo per rilanciare economicamente il nostro Paese: siamo tra gli ultimi in Europa per occupazione femminile”. “Non bastano delle politiche generali per risanare questi gap, per questo bisogna investire su temi come la trasparenza salariale: il gap salariale è direttamente collegato al tema del numero di donne lavoratrici e della qualità del loro lavoro”, ha detto. “Non c'è una prospettiva per i giovani se non si supera un problema di welfare familiare: la politica non ha ascoltato bene quel che hanno detto le donne in questo periodo”, ha continuato Camusso. (segue) (Com)