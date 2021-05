Lavoro: Orlando e Bonetti ospiti a evento W20 su parità di genere, investire subito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniela Fumarola, della Cisl, ha centrato il focus sulla "necessaria rivoluzione culturale che esiste alla base della parità di genere”. “I dati impietosi ci dimostrano come le donne siano fortemente penalizzate, e per questo, occorre ripartire dalla centralità del lavoro, collegata anche al tema della violenza e della denatalità: se le donne non sono autonome tendono a denunciare di meno episodi di violenza”, ha detto. Non basta la pressione delle donne, ha aggiunto Sonia Ostrica della Uil, ma “serve ascolto da parte della politica e delle associazioni sindacali, ed una conseguente traduzione in politiche: il paygap ancora troppo presente nel mondo lavorativo non permette più incertezze o ritardi”. “Le donne devono potersi dedicare alla carriera senza rinunciare a nulla. I congedi parentali, ad esempio, sono pagati troppo poco e sono considerati delle indennità, il Paese deve considerare la natalità come un investimento”, ha concluso. (Com)