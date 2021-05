Fisco: Arrigoni (Lega), no a patrimoniale, giù le mani dalle tasche degli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Letta con la sua proposta di patrimoniale lascia sbigottiti: mentre i cittadini italiani ancora faticano a rialzarsi dalla crisi economica e attendono sostegni e politiche fiscali espansive, ecco la solita sinistra che pensa di ricorrere ai mai dimenticati espropri proletari. Così in una nota il senatore della Lega Paolo Arrigoni. “Nessuna patrimoniale con la Lega al governo, Letta stia sereno ancora una volta: la Lega mantiene la parola data a Draghi e rinnova lo spirito costruttivo richiesto dal presidente Mattarella; sì ad una flat tax al 15 per cento che intercetti i bisogni di famiglie ed imprese, no a frugare nelle tasche degli italiani", ha detto. (Com)