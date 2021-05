Milano: Granelli, lavori propedeutici ciclabile corso Sempione si concluderanno entro fine maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori propedeutici alla realizzazione della pista ciclabile su corso Sempione si concluderanno entro fine maggio. Lo ha spiegato in Consiglio comunale l'assessore alla Mobilità e Lavori pubblici di Milano Marco Granelli, rispondendo a una domanda a risposta immediata del capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale, che chiedeva come mai "lungo corso Sempione per più di un mese i lavori sono stati interrotti", dopo l'incidente avvenuto a poche ore dall'avvio del cantiere, che ha coinvolto un motociclista andato a sbattere contro "un delimitatore collocato in maniera illegittima all'interno della carreggiata stradale", ha sottolineato De Pasquale, chiedendo a Granelli "se la sospensione sia dovuta a indagini della magistratura o a cambi progettuali dell'intervento". "L'intervento in corso Sempione - ha risposto l'assessore - è attualmente in essere e prevede la realizzazione di un'attività propedeutica fatta per realizzare lo spostamento della sosta irregolare dal parterre alberato in carreggiata in maniera regolare, poter tutelare l'area verde e realizzare i lavori della riqualificazione. Questo lavoro propedeutico si concluderà entro la fine del mese di maggio. La sosta è stata tracciata e attualmente devono essere completate altre due operazioni: la protezione di questa sosta che verrà realizzata con dei new jersey bianchi e rossi e la posa di paletti dissuasori a tutela dell'area verde che completeranno lo spostamento della sosta". "Avvenuto questo - ha concluso Granelli - inizieranno i lavori veri e propri di riqualificazione". (Rem)