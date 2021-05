Farmacap: Bordoni (Lega), auguri di buon lavoro a Marzetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo atto della nomina da parte della Raggi del nuovo Commissario di Farmacap. Nulla da obiettare sulle competenze dell'Avvocato Jacopo Marzetti, persona capace alla quale formuliamo i migliori auguri di buon lavoro, auspicando che si adoperi sin da subito per il bene del sistema delle farmacie comunali di Roma Capitale". Così in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Molto da eccepire, invece, sul metodo che, con perseveranza, sta perseguendo la sindaca di Roma: ogni gestione straordinaria, ribadisce il percorso di estrema difficoltà con cui è stata affrontata fino adesso la situazione. Confidiamo che Marzetti saprà portare una visione nuova in Farmacap e che come Commissario saprà rappresentare un'opportunità di maggiore ascolto e sensibilità per affrontare il tema, delicatissimo, del mantenimento dei livelli occupazionali e di tutela delle farmacie comunali come presidi di sanità, sicurezza e lavoro nel territorio romano". (Com)