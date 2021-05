© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il tema della manutenzione è centrale nelle attività del governo, e la nomina del nuovo direttore dell'Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) non è sufficiente: stiamo quindi immaginando interventi normativi per chiarire quali siano esattamente i compiti dell'Agenzia, del ministero e ovviamente dei concessionari.