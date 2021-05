Ue: Padoan (Unicredit), in Europa servono regole fiscali e maggiore consenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa c’è bisogno di regole fiscali: in mancanza di un’unione politica, tali regole devono rendere coerenti le decisioni di politica fiscale di tanti Paesi, che devono rispondere ad altrettanti Parlamenti e che vanno quindi a creare anche un problema di sostenibilità istituzionale. Così il presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan, intervenuto oggi alla presentazione del libro “L’economia europea, tra crisi e rilancio”, di cui è coautore insieme all’economista Paolo Guerrieri. “Le regole del vecchio Patto di stabilità sono ormai inadeguate, e se ne possono pensare delle altre che siano in grado di generare consenso: a frenare l’Europa in questi anni, infatti, è stata anche la scarsa fiducia reciproca che c’è stata e ancora c’è tra Paesi”, ha detto. (Ems)