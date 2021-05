Roma: Raggi, aperto nuova area ludica a Castello della Cecchignola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo aperto la nuova area ludica a Castello della Cecchignola, nel Municipio IX, a sud di Roma. Anch’io ho un figlio e so quant’è importante per le famiglie avere la possibilità di far giocare i propri bimbi in aree attrezzate, nuove e sicure. Abbiamo così restituito ai bambini del quartiere uno spazio dove potersi divertire insieme e all’aperto". Lo ha scritto in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Abbiamo installato due nuove altalene, una torretta con doppio scivolo e abbiamo realizzato una nuova pavimentazione antitrauma. Sono stati inoltre ripristinati alcuni giochi, come quelli a molla e il bilico. Tutto questo grazie ad un appalto per riqualificare le aree giochi della città: in totale, abbiamo investito 4,5 milioni di euro. Sono piccoli interventi che migliorano la vivibilità delle piazze e delle aree verdi". (Com)