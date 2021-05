© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alle Politiche per il lavoro, attività produttive e commercio Cristina Tajani e il presidente del Municipio 8, Simone Zambelli, illustrano i contenuti dell'invito pubblico a proporre idee e progetti per la rivitalizzazione economica e sociale dell'immobile di via Val Trompia 45 a Quarto Oggiaro.Evento in streaming (ore 16.00)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene all'apertura del WeWorld Festival.Base, via Bergognone 34 (ore 19)REGIONECommemorazione della strage di Capaci in occasione del 29esimo anniversario dell'attentato. La cerimonia, che viene aperta dal Presidente del Consiglio regionale lombardo Alessandro Fermi e coordinata dalla Presidente della Commissione antimafia, Monica Forte. Intervengono Sara Ombra (Dda di Milano) e Giancarlo Caselli, Presidente onorario dell’Associazione Libera, che proprio dopo l’attentato a Falcone, dal 1993, diresse la Procura di Palermo per 7 anni.Evento in streaming (ore 9.45)L'assessore della Regione Lombardia allo Sviluppo Città Metropolitana, Comunicazione e Giovani, Stefano Bolognini visita l'Associazione comunità Oklahoma Onlus di Milano che gestisce una comunità per ragazzi in difficoltà.Associazione comunità Oklahoma Onlus, via Costantino Baroni, 228 (ore 10.00)L'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, e il presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, effettuano un sopralluogo al cantiere per la realizzazione del nuovo ponte a Taleggio (Bg) in località Peghera, cofinanziato da Regione Lombardia e Provincia di Bergamo.Ritrovo sulla SP24 Km 35+600 (località Peghera - Taleggio/Bg) (ore 10.30)L'assessore all'ambiente e clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, partecipa all'incontro "Il Parco del Campo dei Fiori dopo gli eventi del 2017-2020: focus sui mutamenti ambientali e climatici intervenuti".Sala convegni Utr Insubria, viale Belforte, 22 - Varese (ore 10.30, punto stampa ore 12.00)L'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, prosegue la serie di visite alle imprese nelle province lombarde. Prima di raggiungere le aziende, l'assessore è presente (alle ore 9.00) all'Ufficio Territoriale di Regione Lombardia della provincia di Lodi (via Hausmann, 7) per un incontro on-line con gli stakeholder per la presentazione delle principali misure varate dalla Giunta di Regione.Seguono le imprese:"IP - Imballaggi Protettivi", via delle Industrie, 6 Massalengo/Lo (ore 11.00); "CDB Engineering spa" via Maggi, 19 Casalpusterlengo/Lo (ore 14.00); "Cryo Service" viale dell'Artigianato, 32/36 Somaglia/Lo (ore 15.30)L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, partecipa da remoto, alla conferenza stampa organizzata da Federparchi Lombardia "Il respiro dei parchi, il respiro nei parchi", in occasione della Giornata europea dedicata al settore.Camera di Commercio, piazza Montegrappa 5, Varese - possibilità di seguire evento in streaming - (ore 11.30)L'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, partecipa, al Monastero di Astino di Bergamo, all'evento, promosso da Fondazione Mia e Valle d'Astino srl, dell'esposizione della grande tela di Alessandro Allori 'Ultima cena', opera del 1583, ricollocata nella sua ubicazione originaria. Nell'occasione sarà anche fatto il punto dei lavori di ristrutturazione e restauro del Monastero.Monastero di Astino, via Astino - Bergamo (ore 18) (segue) (Rem)