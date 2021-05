© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, venerdì 21 maggio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni V, Capigruppo, III, VI e Smart City. Odg: audizione del "Comitato 30 gennaio (0.9 A.C.)" sulla richiesta di riconoscimento data della fondazione di TorinoOre 11 - riunione in videoconferenza della I Commissione. Odg: diritto dell forze di Polizia Locale alla consultazione dei dati contenuti nel CED-SDIOre 13 - seduta in videoconferenza dei CapigruppoOre 15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni VI, I e Controllo di Gestione. Odg: audizione del Comitato Provinciale Acqua Pubblica Torino.(Rpi)