Medio Oriente: Merkel, sì a contatti indiretti con Hamas, Israele ha diritto a "difesa massiccia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha aperto alla possibilità di contatti indiretti con Hamas per porre fine all'escalation nel conflitto israelo-palestinese. “Non necessariamente in maniera diretta, ma ovviamente Hamas deve essere coinvolto in qualche modo” nella ricerca di una soluzione, ha affermato Merkel. Secondo la cancelliera, infatti, “senza Hamas non può esservi il cessate il fuoco”. Allo stesso tempo, la cancelliera ha ribadito che Israele ha il diritto all'autodifesa e la Germania lo sostiene. In particolare, per Merkel “è giusto che Israele si difenda e che si difenda in maniera massiccia”. Intanto, il governo federale intende contribuire a “una soluzione diplomatica per una situazione di lungo periodo e sostenibile nella regione”. La cancelliera ha poi rinnovato la condanna dell'antisemitismo in Germania: per l'odio contro gli ebrei è “tolleranza zero”. In merito all'impegno del suo esecutivo per porre fine all'escalation tra Israele e Hamas, Merkel ha osservato: “Non credo che saremo il fattore decisivo da soli”. Tuttavia, la Germania può fornire il proprio contributo a porre fine alle violenze in Medio Oriente su “un comune terreno comune transatlantico ed europeo”, con Stati Uniti, Francia e Regno Unito. (Geb)