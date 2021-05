Recovery: Padoan (Unicredit), occasione storica ma attenzione a rischio “debito cattivo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr rappresenta un’occasione storica che deve essere colta positivamente: il rischio è che ciò si faccia nel modo sbagliato, e che si finisca con il produrre debito cattivo. Così il presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan, intervenuto oggi alla presentazione del libro “L’economia europea, tra crisi e rilancio”, di cui è coautore insieme all’economista Paolo Guerrieri. “Si tratta di un’operazione in cui credo fortemente, ma bisogna anche essere consci dei rischi, non solo economici ma anche politici”, ha aggiunto, sottolineando che nel Paese un’aspettativa positiva è “essenziale per fare in modo che mano pubblica sia gestita in modo efficiente”. (Ems)