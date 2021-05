Fisco: Boccia, da Letta proposta contro indifferenza verso giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indifferenza rispetto alle diseguaglianze è colpevole quanto il razzismo, e le diseguaglianze alimentano le peggiori pulsioni identitarie: noi siamo un grande partito popolare di sinistra e sentiamo ogni giorno il dovere di sbloccare l’ascensore sociale portando gli ultimi sul tavolo del governo. Così in una nota il deputato del Partito democratico Francesco Boccia. “La proposta del segretario Letta crea una dote per i 18enni da far finanziare all'un per cento della popolazione più ricca del Paese: il segretario del Pd ha fatto una proposta sacrosanta, di giustizia sociale”, ha detto, parlando di una proposta “che serve agli ultimi, serve ai giovani e al loro futuro”. “Non c'è una stagione giusta per i diritti, ogni giorno è il momento giusto per riconoscere un diritto a chi oggi non ce l'ha: sia che si parli di redistribuzione delle risorse che di diritti civili”, ha continuato. “Il Partito democratico continuerà a battersi per le idee e i valori in cui crede", ha concluso. (Com)