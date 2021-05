© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha espresso le sue "congratulazioni ai negoziatori delle istituzioni dell'Unione europea e al commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, per questo esito positivo". Su Twitter ha spiegato che "il certificato Covid digitale dell'Ue sarà un elemento fondamentale sulla strada per ripristinare i viaggi facili e sicuri in tutta l'Ue". (Beb)