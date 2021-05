© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"A tre ore dall'apertura dei ticket virtuali, sono oltre 8mila i ticket ritirati e alcuni hub sono già in sold out come Termini e Sant'Andrea. Con questo ritmo penso che si confermi il successo della scorsa settimana. Ricordo che è possibile prenotarsi fino all'esaurimento degli slot". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D'Amato.