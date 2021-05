© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto Sostegni bis il governo stanzia, dopo un importante accordo con le Regioni, ulteriori 500 milioni di euro per il trasporto pubblico locale, più altri 500 milioni di euro ai comuni per la lotta alla povertà: un miliardo per sostenere concretamente gli enti locali. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. (Rin)