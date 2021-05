Brasile: confermati primi casi di contagio con variante indiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Salute dello stato di Maranhao, in Brasile, ha confermato oggi i primi casi di contagio da nuovo coronavirus con il ceppo virale B.1.617.2 noto come variante indiana. I contagiati sono sei membri dell'equipaggio della nave Zhi Shandong, proveniente dal Sud Africa e noleggiata dalla compagnia mineraria Vale per consegnare il minerale di ferro nel porto della capitale dello stato di Maranhao, Sao Luís. La conferma è arrivata in una conferenza stampa tenuta dal segretario alla salute Carlos Lula, che è anche presidente del Consiglio nazionale dei Segretari della Salute degli stati (Conass). Secondo quanto riferito, sei dei 24 membri dell'equipaggio sono stati sottoposti a test genomico presso l'Istituto Evandro Chagas. Nove sono risultati negativi, dodici sono asintomatici e due manifestano sintomi lievi. Uno dei membri dell'equipaggio è invece ricoverato in un ospedale privato di Sao Luís. Secondo l'ultimo rapporto medico, il suo stato di salute è stabile. (Brb)