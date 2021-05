Brasile: ministro Agricoltura, con la Cina costruito rapporto di fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura del Brasile, Tereza Cristina Dias, ha affermato che Brasile e Cina hanno costruito una lunga partnership nell'agrobusiness che ha creato "un rapporto di fiducia basato sulla qualità, sicurezza e sostenibilità". La dichiarazione è stata pronunciata oggi durante il seminario in videoconferenza Brasile-Cina. Per Dias, ci sono le condizioni per ampliare e diversificare l'offerta di prodotti brasiliani per il consumo da parte della popolazione cinese. Il ministro ha ricordato che il Brasile è responsabile della fornitura alimentare di oltre 1 miliardo di persone in 180 mercati, il che significa che "per ogni quattro piatti di cibo servito nel mondo, uno ha ingredienti originari del Brasile". (segue) (Brb)