Brasile: ministro Agricoltura, con la Cina costruito rapporto di fiducia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 6 maggio il ministro degli Esteri del Brasile, Carlos Franca, ha affermato che il paese intende espandere e diversificare le relazioni economiche e commerciali che ha con la Cina. Intervenuto in un'audizione della commissione per le relazioni estere del Senato, il ministro ha sostenuto che il rapporto con il Paese asiatico è tra le priorità del governo brasiliano, dal momento che oltre a essere il principale partner commerciale è uno dei cinque maggiori investitori stranieri. "Il commercio bilaterale è cresciuto nel 2020, nonostante la pandemia, al volume record di 102,5 miliardi di dollari, con un saldo attivo per il Brasile di 33 miliardi di dollari. Vogliamo un rapporto economico e commerciale più ampio e diversificato con la Cina. Le nostre esportazioni, ancora concentrate su pochi prodotti primari, potrebbero espandersi in quantità e varietà", ha affermato França. (segue) (Brb)