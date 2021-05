Brasile: ministro Agricoltura, con la Cina costruito rapporto di fiducia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2020, la Cina ha assorbito il 32,3 per cento delle esportazioni brasiliane, il che ha fornito al nostro Paese un surplus commerciale di 33,8 miliardi di dollari. Il Brasile ora rappresenta il 4 per cento di tutto ciò che la Cina importa e quel numero sale al 22 per cento nel caso dell'agrobusiness. Abbiamo spazio per andare avanti. Se la Cina crescesse a un tasso annuo del 4,6 per cento nel prossimo decennio, le esportazioni potrebbero passare da 34 a 53 miliardi all'anno. Niente può impedire questa grande prospettiva per il nostro Paese", ha detto il senatore in apertura dell'audizione. (segue) (Brb)