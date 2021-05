Cipro: Covid, viaggiatori vaccinati con Sinopharm potranno entrare senza test o quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di Cipro ha approvato oggi l'inclusione del vaccino cinese anti-Covid Sinopharm nell'elenco dei "vaccini accettati" per l'ingresso di viaggiatori stanieri nel Paese. Il ministro dei Trasporti Yiannis Karousos ha dichiarato dopo la riunione del gabinetto che tutte le persone, indipendentemente dalla nazionalità, che sono state vaccinate e sono in possesso di un certificato di vaccinazione degli Stati membri dell'Ue - tra cui la Repubblica di Cipro, i Paesi dello Spazio economico europeo, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, Israele, Russia, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Regno Unito, Ucraina, Giordania, Libano, Egitto, Bielorussia, Serbia, Qatar, Bahrain, Stati Uniti, Armenia, Georgia, Canada e Kuwait e arrivano nella Repubblica di Cipro dall'estero, saranno esonerate ai fini dell'ingresso dall'obbligo di effettuare esami di laboratorio, nonché dall'obbligo di autoisolamento o quarantena, indipendentemente dal Paese di partenza, sempre secondo le istruzioni del ministero della Salute. Il ministro ha aggiunto che i certificati di vaccinazione accettabili sono quelli in cui il titolare ha completato il programma di vaccinazione con uno dei vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema), o lo Sputnik russo o il Sinopharm cinese. (Gra)