Francia: Savoia, due operai della Torino-Lione leggermente intossicati da un principio di incendio

- Due operai che lavoravano al cantiere della linea ferroviaria al alta velocità tra Torino e Lione sono stati ricoverati in seguito ad un'intossicazione causata da una principio di incendio scoppiato in un tunnel nel comune di Saint-Martin-de-la-Porte, in Savoia. Lo riferisce l'emittente televisiva regionale "France 3", spiegando che l'episodio è avvenuto la sera del 19 maggio. Le fiamme sono state spente dagli operai, ma il fumo ha portato all'evacuazione delle 18 persone che erano impiegate in quel momento nel tunnel. I due operai ricoverati non presentano condizioni preoccupanti. (Frp)