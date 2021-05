Albania: stampa balcanica, decisione Usa contro Berisha può aiutare rinnovamento Partito democratico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente albanese Sali Berisha ed i suoi familiari sono stati banditi dagli Stati Uniti, per “il coinvolgimento in una significativa corruzione”, secondo quanto annunciato ieri dal segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, in un comunicato del Dipartimento di Stato, specificando che gli atti di corruzione in cui Berisha è coinvolto sono “l'appropriazione indebita di fondi pubblici e l'interferenza con i processi pubblici, compreso l'uso del suo potere a proprio vantaggio e per arricchire i suoi alleati politici e i membri della sua famiglia, a spese della fiducia dei cittadini albanesi nelle loro istituzioni governative e nei funzionari pubblici”. “Con questa designazione, sto riaffermando la necessità di responsabilità e trasparenza nelle istituzioni democratiche dell'Albania, nei processi di governo e nelle azioni dei funzionari pubblici albanesi”, ha detto Blinken, ribadendo che “gli Stati Uniti continuano a sostenere le riforme politiche fondamentali per le istituzioni democratiche dell'Albania, ed a stare con il popolo albanese”. (Alt)