Brasile: Covid, ritmo di vaccinazione rallenta del 17 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha registrato un rallentamento nel ritmo di vaccinazione contro la Covid-19 a maggio, pari al 17 per cento rispetto ad aprile. Lo riferisce il portale "Uol", sulla base dei dati raccolti dal consorzio di mezzi di informazione brasiliani, sottolineando che in vista di un imminente "blackout" nella consegna di nuove dosi di vaccino la situazione è destinata a peggiorare. Alla data del 18 maggio, in media, il paese ha vaccinato nel mese circa 681 mila persone al giorno. Il numero rappresenta un calo del 17 per cento rispetto ad aprile, mese in cui la media è stata di circa 822 mila persone vaccinate al giorno. Il Brasile ha la capacità di vaccinare fino a 2,4 milioni di persone al giorno, ma mancano i vaccini. (segue) (Brb)