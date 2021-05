Brasile: Covid, ritmo di vaccinazione rallenta del 17 per cento a maggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partita bloccata in Cina fa parte di un secondo accordo stipulato tra le parti: saranno avviate le operazioni di confezionamento di ulteriori 54 milioni di dosi entro il 30 agosto, che porterà la fornitura a un totale di 100 milioni di unità. Il Butantan ha infatti consegnato il 13 maggio l'ultimo milione di dosi di vaccino al Programma nazionale di immunizzazione del ministero della Sanità. In tutto dal 17 gennaio, data di inizio delle consegne, sono state inviate 46 milioni di dosi di vaccino. Con quest'ultima rimessa si è concluso, onorando i termini, il primo accordo di forniture siglato tra lo stato di San Paolo e la SinoVac. Attualmente, oltre il 75 per cento dei vaccini somministrati nel paese contro il covid-19 è della SinoVac. Ritardi si registrano anche nella consegna dei vaccini dell'industria farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca. (segue) (Brb)