Brasile: Covid, ritmo di vaccinazione rallenta del 17 per cento a maggio (4)

- Con le 2.641 vittime nelle ultime 24 ore, il numero complessivo di decessi per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile raggiunge quota 441.691. Lo riferisce il ministero della Salute. Il paese ha registrato una media giornaliera di decessi di 1.944. Si tratta di una diminuzione del 14 per cento rispetto alla media delle precedenti due settimane. Quanto ai contagi, sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute dei 27 stati, il bilancio si è attestato ad almeno 15.812.055 casi, 79.219 in più rispetto a quelli registrati nelle 24 ore precedenti. La media giornaliera di nuovi contagi ha raggiunto negli ultimi sette giorni quota 64.789 contagi quotidiani, in aumento del 9 per cento rispetto alle precedenti due settimane. (segue) (Brb)