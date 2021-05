Covid: in Lombardia 1.003 nuovi casi, 22 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.003 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardia, di cui 78 solo debolmente. Il tasso di positività oggi è al 2,2 per cento. I morti sono oggi 22, per un totale di 33.438 decessi nella regione da inizio pandemia. Cala il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (-21) rispetto a 24 ore fa, così come quelli ricoverati nei reparti ordinari (-165). È quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.(Rem)