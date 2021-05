Migranti: Brescia (M5s), bene Draghi, Salvini aiuti convincendo Paesi Visegrad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il presidente Draghi per l'impegno sui meccanismi di riallocazione a livello europeo. Condividiamo i suoi tre pilastri e i suoi tre valori: equilibrio, efficacia e umanità. Il Movimento cinque stelle indica da tempo queste soluzioni e martedì in commissione lo diremo alla commissaria europea Johansson. L'ex ministro dell'interno Salvini dia una mano al presidente del Consiglio e convinca i suoi amici di Visegrad ad abbandonare l'ostruzionismo. La gestione dei flussi migratori non riguarda solo i Paesi del Mediterraneo, serve solidarietà e responsabilità da parte di tutti". Lo afferma in una nota Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato M5s. "L'accordo di Malta ottenuto dalla ministra Lamorgese è stato un successo italiano, ma un fallimento dell'Europa. Dobbiamo intervenire anche per cambiare il Migration Pact e la commissione Affari costituzionali darà il suo contributo con un documento il più possibile unitario. L'Italia deve presentarsi davanti agli altri Paesi europei con una voce chiara, non solo con un governo forte, ma anche con un Parlamento il più possibile unito", aggiunge Brescia, relatore del documento. (Com)