Brasile: Istituto cinese CanSino richiede uso emergenziale vaccino anti-Covid

- L'istituto di ricerca cinese CanSino Biologics ha inviato all'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria del Brasile (Anvisa) una richiesta per l'autorizzazione all'uso emergenziale del proprio vaccino anti-covid, Convidecia. La richiesta è stata inoltrata ufficialmente martedì 18 maggio e i documenti sono in fase di verifica da parte dei tecnici brasiliani. Per legge l'Anvisa ha un termine perentorio di sette giorni per rispondere alla richiesta. I termini si sospendono solo in caso manchi una documentazione necessaria per la valutazione. Sviluppato con la tecnica dell'adenovirus umano non replicante, il vaccino è stato sviluppato in collaborazione con l'Accademia cinese delle scienze mediche militari. A differenza di altri vaccini in uso in Brasile il Convidecia prevede l'applicazione di una sola dose. (segue) (Brb)