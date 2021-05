© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per combattere la Cocciniglia, il parassita che da tre anni attacca i pini di Roma, e quindi per fermare la moria degli arbusti, secondo il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, "serve un decreto del Ministero di lotta obbligatoria, che vincoli gli enti locali a realizzare un piano di endoterapia". È quanto si legge in una nota. (Rer)