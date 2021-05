Migranti: Molteni (Lega) su Sea Eye 4, Ong non possono gestirli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sea Eye 4 con circa 400 migranti a bordo dopo il rifiuto di Malta si è diretta inizialmente a Palermo, ora è in navigazione verso Pozzallo, "di fatto sta circumnavigando la Sicilia. Ritengo incomprensibile che lo sbarco debba avvenire in un porto italiano". Lo ha dichiarato Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno intervenendo a "Timeline" su Sky Tg24. "Io credo che la gestione degli sbarchi e il controllo dei confini non possa essere in nessun modo appaltato a delle organizzazioni private, in questo caso a una Ong tedesca che ha fatto salvataggio in acque internazionali. Ci tengo a sottolineare che il salvataggio è necessario e doveroso, ma nel caso della Sea Eye 4, noi ripetiamo che per la regola della bandiera questa Ong tedesca doveva andare in Germania", ha sottolineato. (segue) (Rin)