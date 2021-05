Roma 2021: Salvini, nomi civici per centrodestra ma ok anche a politici, incontro lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le elezioni a Roma "ci sono tanti candidati civici del centrodestra a disposizione, se c'è qualche politico che si vuole fare avanti perché no". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a chi gli chiedeva, a margine di un evento al Tempio di Adriano, se il candidato del centrodestra per le lezioni di Roma sarà civico o politico. Salvini ha chiarito anche che lunedì pomeriggio si terrà un incontro del centrodestra. "Se Giulia Bongiorno potrebbe essere una buona candidata? Sì, ma per quello che mi riguarda sarà un ottimo ministro", ha concluso.(Rer)