Balcani: premier serba Brnabic, a Bruxelles abbiamo cercato di concentrarci sul futuro

- I leader dei Balcani occidentali alla cena di lavoro ieri a Bruxelles "si sono concentrati sul futuro" dei loro cittadini". Lo ha detto la premier della Serbia, Ana Brnabic, commentando l'incontro informale presieduto dall'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell. Erano presenti anche i primi ministri dell'Albania Edi Rama, della Macedonia del Nord Zoran Zaev, del Kosovo Albin Kurti. Erano infine presenti il presidente montenegrino Milo Djukanovic e il presidente del Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina Zoran Tegeltija. "L'atmosfera era tesa all'inizio, poi è andata molto meglio. La cena è durata più del previsto. È sempre bello quando parliamo, quando dialoghiamo. Abbiamo parlato di importanti questioni politiche ed economiche. Abbiamo cercato tutti di concentrarci sul futuro e su cosa possiamo fare per far vivere meglio i cittadini della regione", ha spiegato Brnabic in una dichiarazione ai giornalisti nella tarda serata di ieri. (segue) (Seb)