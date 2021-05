Kosovo: premier Kurti, dialogo con Serbia continuerà ma con obiettivi precisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kurti ha detto di aver chiesto la liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo durante l'incontro. "Mi sono concentrato sulla questione della liberalizzazione dei visti e non solo su questo, poiché abbiamo anche bisogno di investimenti nell'economia, che ridurrebbe la migrazione e aumenterebbe l'occupazione", ha aggiunto. "Abbiamo bisogno della liberalizzazione dei visti. Siamo l'unico paese in Europa che non ha ancora tale status. Abbiamo ancora un regime dei visti che è il più grande ostacolo ai giovani di talento del Kosovo per studiare e fare affari all'estero". Kurti ha affermato che i paesi dei Balcani occidentali possono muoversi più velocemente se sostengono tre principi: democratizzazione e lotta contro l'autocrazia; lo stato di diritto e la lotta al monopolio e alle oligarchie; e affrontare il passato e rimuovere i criminali di guerra dal panorama politico e istituzionale. "Abbiamo ancora criminali di guerra e di pace, che dominano nelle istituzioni e nei partiti. Rimuovendoli dai loro incarichi, ci saranno maggiori condizioni per una maggiore fiducia nel futuro e per una cooperazione a lungo termine", ha detto. (Alt)