Russia: Campionato europeo di calcio, tifosi stranieri potranno entrare nel Paese senza visto

- I tifosi stranieri potranno entrare in Russia per le partite del Campionato europeo di calcio senza visto, esibendo solo un test negativo per il coronavirus. Lo ha riferito il comitato organizzatore del torneo da parte russa. I funzionari e il personale saranno in grado di rilasciare l'ingresso in Russia in modo semplificato. I fan potranno venire in Russia senza visto, utilizzando un Fan ID. "Abbiamo incontrato la comprensione delle autorità federali e abbiamo potuto aprire la frontiera per chi verrà da noi a San Pietroburgo per una vacanza di calcio in estate", ha dichiarato Aleksej Sorokin, direttore generale della parte russa nel comitato organizzatore del torneo. (Rum)