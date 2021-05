Decreto Sostegni bis: Draghi, ad aziende aiuti anche in base a utile, non solo fatturato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto approvato oggi in Cdm "per la prima volta, per gli aiuti alle imprese, si usa anche il criterio dell'utile, oltre che quello del fatturato". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa presso la sala polifunzionale della presidenza del Consiglio per illustrare il decreto "Imprese, Lavoro, Professioni", il cosiddetto decreto Sostegni bis. Il premier ha poi affermato che un'altra novità del decreto è l'arco temporale che abbraccia la misura. "370 mila nuove partite Iva saranno incluse nel decreto, con misure significative per il lavoro e per i giovani", ha aggiunto. (Rin)