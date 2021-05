Lazio: Patané (Pd), appello a Speranza per far ripartire progetti per minori Chernobyl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Aula della Pisana ha votato poco fa all'unanimità una mozione, di cui sono primo firmatario, che lancia di fatto un appello al Ministro Speranza per la ripresa dei progetti di accoglienza, in sicurezza, dei minori provenienti dalla zona di Chernobyl". Lo dichiara in una nota Eugenio Patané, Consigliere regionale del Pd. "Tali progetti – spiega Patané - consentivano ai bambini provenienti da quelle zone di essere ospitati per lunghi periodi da famiglie italiane, con le quali hanno stretto rapporti molto forti. A causa della pandemia, purtroppo, i progetti sono stati bloccati e ciò ha creato gravi problemi ai minori che vivono, nella maggior parte dei casi, in strutture di accoglienza". (segue) (Com)