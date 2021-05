Copasir: Vito (FI) ritira dimissioni, si riprenda attività in clima di correttezza e responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elio Vito, deputato di Forza Italia, annuncia: "Con le dimissioni del presidente Volpi, che ringrazio per la consueta sensibilità istituzionale, sono venute meno le ragioni che mi avevano portato, alcune settimane fa, a dimettermi dal Copasir. Anche per contribuire a rasserenare il clima politico intorno ad un organo parlamentare che svolge funzioni particolarmente delicate - continua il parlamentare in una nota -, ho provveduto a ritirare le mie dimissioni. Con l'elezione, come prevede la legge, a presidente di un esponente dell'opposizione, sarà ora possibile riprendere a svolgere la nostra attività nel clima di correttezza e responsabilità che lo ha caratterizzato in questi anni". (Com)