Mar Cinese Meridionale: domani il sesto incontro sulle dispute Cina-Filippine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani da remoto il sesto incontro del Meccanismo di consultazione bilaterale (Bcm) tra Cina e Filippine sulle questioni in sospeso nel Mar Cinese Meridionale. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian. "L'assistente del ministro degli Esteri Wu Jianghao e il sottosegretario agli Affari esteri filippino Elizabeth Buensuceso guideranno le delegazioni dei rappresentanti che parteciperanno all’incontro, incentrato su diplomazia, difesa nazionale, risorse naturali, agricoltura e ambiente", ha osservato Zhao. "Saranno discussi i modi per espandere ulteriormente gli scambi e la cooperazione”, ha aggiunto il portavoce cinese. “Questi incontri sono essenziali per mantenere le relazioni bilaterali e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale". La Cina e le Filippine hanno istituito il meccanismo di consultazione bilaterale (Bcm) sul Mar cinese meridionale nel 2017 per discutere le misure di rafforzamento della cooperazione marittima e promuovere la sicurezza. Nei precedenti cinque incontri di consultazione, "le due parti hanno avuto una comunicazione e un dialogo approfonditi sulle questioni marittime", hanno gestito le "controversie marittime" e "si sono confrontate sui settori della ricerca, il salvataggio marittimo, la sicurezza marittima, il petrolio e la pesca", ha evidenziato Zhao. (segue) (Cip)