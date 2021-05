Mar Cinese Meridionale: domani il sesto incontro sulle dispute Cina-Filippine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro avviene in un momento di massima tensione tra i due Paesi, alimentata dalla presenza di centinaia di pescherecci cinesi (una “milizia marittima”, l’ha definita il ministro degli Esteri filippino Teodoro Locsin) nella zona delle isole Spratly. Manila ha risposto con proteste formali e con l’organizzazione di esercitazioni marittime nell’area rivendicata dalla Cina. Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha chiarito la scorsa settimana che non ritirerà le navi dalle acque contese anche se la Cina dovesse “ucciderlo”. “Non tornerò indietro. Uccidetemi se volete, ma non arretrerò di un centimetro. La nostra amicizia finirà qua”, ha affermato il capo dello Stato in un messaggio trasmesso dalla televisione locale e rivolto direttamente a Pechino. Duterte, che è sempre più sotto pressione nel suo Paese perché assuma una posizione più dura nei confronti della Cina e della presenza di centinaia di imbarcazioni cinesi nella Zona economica esclusiva (Zee) di Manila nel Mar Cinese Meridionale, ha precisato che le Filippine hanno due navi militari nell’area, attorno alle isole Kalayaan e alla scogliera di Mischief. “Non voglio andare allo scontro, non voglio problemi. Rispetto la vostra posizione e voi rispettate la mia. Ma non andremo in guerra”, ha aggiunto Duterte a fronte della richiesta della Cina di ritirare le due navi. (segue) (Cip)