Mar Cinese Meridionale: domani il sesto incontro sulle dispute Cina-Filippine (3)

- Sempre la scorsa settimana il segretario agli Esteri Locsin ha affermato che le Filippine sono pronte a una nuova protesta diplomatica nei confronti di Pechino in ragione dell’aumento del numero di imbarcazioni cinesi nella Zee di Manila. Ai microfoni dell’emittente “Bloomberg”, Locsin ha dichiarato che i pescherecci cinesi nella Zee filippina sono aumentate dai 200 dello scorso marzo a quasi 300. Parole che giungono dopo quelle del capo delle forze armate di Manila, generale Cirilito Sobejana, che ha annunciato l’intenzione delle Filippine di costruire “un hub logistico” sull’isola di Thitu, nell’arcipelago delle Spratly, per consentire “alle navi militari di rifornirsi e ai marinai di riposarsi”. In questo modo, le navi che pattugliano le isole Spratly non dovrebbero più rientrare a Puerto Princesa, sull’isola filippina di Palawan, che si trova circa 480 chilometri più a est. L’ufficiale ha anche fatto sapere che unità della Marina filippina sono state dispiegate in nove avamposti del Mar Cinese Meridionale e che saranno installate telecamere a circuito chiuso per monitorare quel che accade nelle acque contese. (segue) (Cip)