Mar Cinese Meridionale: domani il sesto incontro sulle dispute Cina-Filippine (4)

- Gli accordi in essere tra la Cina e i Paesi dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) impediscono la costruzione di strutture nelle aree contese, ma secondo le Filippine la Cina ha già più volte violato i termini di quell’intesa. Nel commentare la notizia, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying ha ricordato che Pechino e Manila “godono di un’amicizia che risale a migliaia di anni fa e che le questioni relative al Mar Cinese Meridionale sono nate solo negli ultimi decenni”. “I nostri Paesi hanno raggiunto un accordo per gestire propriamente e pacificamente la questione attraverso il dialogo e i negoziati”, ha aggiunto Hua, auspicando che “certi individui si astengano dal provocare ulteriori problemi”. Le acque del Mar Cinese Meridionale, rivendicate quasi nella loro interezza dalla Cina, sono contese da Filippine, Malesia, Vietnam e Taiwan. Nel 2016 un arbitrato internazionale sostenuto dalle Nazioni Unite ha appoggiato la posizione di Manila rispetto alla disputa in corso con Pechino, che tuttavia non ha mai accettato la sentenza. (Cip)