Argentina: inflazione, governo sospende esportazioni di carne per almeno 30 giorni (2)

- Prima ancora che venisse ufficializzata la misura, le associazioni riunite di produttori e allevatori dell'Argentina (Mesa de Enlace) e la Società rurale argentina (Sra) avevano già annunciato giovedì l'interruzione della commercializzazione della carne fino al 28 maggio in risposta all'annuncio del governo di Alberto Fernandez di voler sospendere per un mese le esportazioni di carne. "La chiusura delle esportazioni è un errore ed un passo indietro in ogni senso", ha dichiarato il presidente della Sra, Daniel Pelegrina. "Provocherà un danno irreparabile ad un settore produttivo che ha dimostrato che genera impiego e attività in tutto il territorio nazionale", ha aggiunto. Secondo Pelegrina inoltre, la decisione dell'esecutivo "distrugge l'immagine dell'Argentina come fornitore affidabile e regala quote di mercato ai principali competitors del Paese". Il divieto alle esportazioni, sottolinea inoltre il presidente della principale associazione che rappresenta gli interessi dell'importante settore agricolo e dell'allevamento, "non servirà allo scopo prefissato di calmierare il prezzo della carne nel mercato interno". (segue) (Abu)