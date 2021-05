Vaccini: Comazzi (FI), 5 milioni di somministrazioni dato importante, si vede luce in fondo al tunnel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la Lombardia si avvicina al traguardo delle 5 milioni di somministrazioni di vaccino: un dato che ci riempie di soddisfazione per i sacrifici fatti fino ad ora e l’impegno con cui il vice presidente Moratti e tutta la squadra di Regione Lombardia hanno affrontato questa fase delicata. Un doveroso ringraziamento va anche a tutto il personale sanitario, sempre in prima linea da quando sono iniziati i contagi. Finalmente riusciamo a vedere la luce in fondo al tunnel. Ora è importante che tutti i cittadini continuino ad attenersi in maniera scrupolosa alle regole per non vanificare quanto è stato fatto fino ad oggi". Lo afferma in una nota Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commentando gli ultimi dati relativi all’andamento della campagna vaccinale di Regione Lombardia. (Com)