Polonia-Romania: colloquio telefonico tra i premier Morawiecki e Citu

- Tra Polonia e Romania c'è una collaborazione pluriennale. Lo si legge in un comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri polacco, dopo che il premier Mateusz Morawiecki e il suo omologo romeno Florian Citu hanno avuto oggi una telefonata. La conversazione ha toccato innanzitutto la dimensione bilaterale, in particolare le consultazioni intergovernative fissate per il prossimo ottobre, ma non è mancata occasione di parlare anche della collaborazione regionale. I due capi di governo hanno evidenziato l'importanza dell'Iniziativa dei Tre Mari per lo sviluppo dell'Europa centro-orientale e per intensificare il legame dei Paesi compresi tra i mari Baltico, Nero e Adriatico. Non meno significativo per entrambi è il ruolo degli Stati Uniti nella realizzazione e nell'avanzamento di questo progetto. A Sofia il prossimo luglio si terrà un vertice dell'Iniziativa. Morawiecki e Citu hanno discusso di sicurezza e della situazione internazionale. (segue) (Vap)