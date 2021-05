Polonia-Romania: colloquio telefonico tra i premier Morawiecki e Citu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier polacco si è congratulato con l'omologo romeno per il fatto che Bucarest sia divenuta la sede del Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito dell'industria, della tecnologia e della ricerca. Entrambi hanno ricordato il vertice del formato Bucarest 9 svoltosi il 10 maggio scorso alla presenza del presidente polacco, Andrzej Duda, e a quella del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Infine, Morawiecki e Citu hanno discusso della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 24-25 maggio. I due premier si sono scambiati pareri sulla preparazione dell'incontro e hanno discusso della coordinazione europea in relazione alla lotta alla pandemia di coronavirus e alla politica climatica dell'Ue. (segue) (Vap)