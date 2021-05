Polonia-Romania: colloquio telefonico tra i premier Morawiecki e Citu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha approvato infatti ieri i piani per rafforzare la prontezza e la resilienza dell'Europa contro gli attacchi informatici creando un centro di innovazione e competenza, che avrà sede a Bucarest. Lo ha annunciato la stessa istituzione in un comunicato stampa. "Il nuovo centro di competenze sulla sicurezza informatica, che avrà sede a Bucarest, riunirà le competenze relative alla ricerca sulla sicurezza informatica e riunirà la comunità europea di esperti nel campo", si legge nel comunicato del Parlamento europeo. Il Centro fornirà anche sostegno finanziario dai programmi Orizzonte Europa e Europa digitale per progetti innovativi di start-up e Pmi. Lo scopo della legislazione è stimolare l'ecosistema di sicurezza informatica tecnologica e industriale dell'Europa al fine di coordinare e mettere in comune le risorse dell'Ue pertinenti. Il framework si basa sul partenariato contrattuale pubblico-privato sulla sicurezza informatica, creato nel 2016. (segue) (Vap)