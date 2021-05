Polonia-Romania: colloquio telefonico tra i premier Morawiecki e Citu (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa sarà sostenuta dai programmi Europa digitale e Orizzonte Europa, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Il 13 settembre 2017 la Commissione ha adottato un pacchetto sulla sicurezza cibernetica con una serie di iniziative volte a migliorare ulteriormente la resilienza, la deterrenza e la ciber difesa. Un anno dopo, la Commissione ha presentato una proposta per istituire un Centro di competenza europeo per la sicurezza informatica, con una relativa rete di centri nazionali di coordinamento. L'iniziativa mira a migliorare e rafforzare la capacità di sicurezza informatica dell'Ue, stimolando l'ecosistema tecnologico e industriale della sicurezza informatica europea e coordinando e mettendo in comune le risorse necessarie in Europa. (Vap)