Decreto Sostegni bis: Draghi, più facile per giovani comprare una casa

- Una parte "importante" del decreto è dedicata "ai giovani, che avranno agevolazioni per comprare casa, grazie alla cancellazione dell'imposta di registro e mutuo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa presso la sala polifunzionale della presidenza del Consiglio per illustrare il decreto "Imprese, Lavoro, Professioni", il cosiddetto decreto Sostegni bis. "Per chi ha un Isee fino a 40 mila euro, c'è anche la garanzia dello Stato sull'80 per cento", ha aggiunto Draghi, secondo cui sarà più facile per i giovani comprare una casa. (Rin)