Fisco: Squeri (FI), non si creano opportunità con più tasse

- Per il deputato di Forza Italia, Luca Squeri, "la proposta del Pd di creare una 'dote' per i 18enni finanziandola con la tassa di successione parte da un presupposto sbagliato, ossia l'idea che si possano creare nuove opportunità attraverso più tasse. Questo è davvero il momento peggiore per pensare di aumentare le imposte - prosegue il parlamentare in una nota - o di creare contrapposizioni tra i cittadini, come quella tra 'giovani' e 'ricchi' creata dal segretario democratico Letta". (Com)